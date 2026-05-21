Da ieri è operativa la nuova Casa di Comunità Hub di San Giovanni, situata in via Villini Ilva 19. Il presidio sanitario territoriale offre servizi come il Punto di Primo Intervento, prelievi, ambulatori medici e il servizio Cup. La struttura è stata aperta per garantire un punto di riferimento per l’assistenza socio-sanitaria dell’area. La Casa di Comunità intende migliorare l’accesso ai servizi sanitari e facilitare la gestione delle visite e delle cure per i cittadini.

È entrata ufficialmente in funzione da ieri la nuova Casa di Comunità Hub di San Giovanni, il nuovo presidio sanitario territoriale situato in via Villini Ilva 19 e destinato a diventare un punto di riferimento per l’assistenza socio-sanitaria del territorio. Con l’avvio delle attività nella nuova struttura sono stati trasferiti e resi operativi alcuni dei principali servizi territoriali fino ad oggi ospitati nella sede del distretto sanitario di via III Novembre. Da questo mercoledì risultano infatti attivi nella Casa di Comunità il Centro Unico Prenotazioni (CUP), il Centro prelievi, l’Ambulatorio infermieristico, la Sanità di iniziativa, il servizio Infermiere di famiglia e comunità, l’Assistenza domiciliare di base, il Punto unico di accesso (PUA) e gli studi dei Medici di Medicina Generale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aperta la Casa di Comunità. In funzione Cup, prelievi e ambulatori dei medici

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