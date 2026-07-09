È lui o non è lui? In attesa delle foto del wedding dress della cantante l' Alta Moda va in scena a Parigi con una serie di abiti bianchi da sogno

Notizia in breve

A Parigi si tiene l’Alta Moda con una sfilata di abiti bianchi, mentre si attende di vedere le foto del vestito da sposa della cantante. In questo periodo, molte coppie hanno scelto di sposarsi, e l’attenzione si concentra sulle scelte di stile e sui dettagli degli abiti nuziali presentati in passerella. La città ospita una serie di creazioni di alta moda, tutte caratterizzate da dettagli eleganti e sofisticati, senza che siano state ancora diffuse immagini ufficiali dei vestiti delle celebrity.