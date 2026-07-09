È lui o non è lui? In attesa delle foto del wedding dress della cantante l' Alta Moda va in scena a Parigi con una serie di abiti bianchi da sogno
A Parigi si tiene l’Alta Moda con una sfilata di abiti bianchi, mentre si attende di vedere le foto del vestito da sposa della cantante. In questo periodo, molte coppie hanno scelto di sposarsi, e l’attenzione si concentra sulle scelte di stile e sui dettagli degli abiti nuziali presentati in passerella. La città ospita una serie di creazioni di alta moda, tutte caratterizzate da dettagli eleganti e sofisticati, senza che siano state ancora diffuse immagini ufficiali dei vestiti delle celebrity.
F iori d’arancio. Sembra che tutti abbiano scelto l’inizio di luglio per convolare a nozze: se da un lato non si parla d’altro che del matrimonio di Taylor Swift, novella sposa al Madison Square Garden di New York in abito Dior Couture custom disegnato da Jonathan Anderson, dall’altro le passerelle delle sfilate di Alta Moda ora in corso a Parigi pullulano di modelli di wedding dress che fanno sognare. Aurora Ramazzotti sposa: l’abito ispirato da mamma Michelle, papà Eros all’altare X Leggi anche › Taylor Swift ha detto sì. Tutto quello che c’è da sapere sul matrimonio della popstar Complice la coincidenza degli eventi, secondo i rumor l’abito da sposa della cantante somiglierebbe moltissimo a quello che ha chiuso il défilé Haute Couture Autunno Inverno 20262027, anche se le foto non sono ancora state rese pubbliche. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Plantada en boda,se casa con tío,sin saber que es CEO encantador que la mima. encontrado hoy
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