La caccia all' affare quest' anno si fa più complessa Il miglior accessorio per lo shopping sicuro? Un pizzico di diffidenza
Quest'anno, la ricerca di buoni affari online si presenta più difficile del solito. Durante i periodi di saldi, molte persone acquista con maggiore fiducia, convinte di poter restituire facilmente i prodotti che non soddisfano. Tuttavia, aumentano i casi di problematiche legate ai resi e alle truffe, portando a una maggiore attenzione e diffidenza tra gli acquirenti. Le piattaforme di e-commerce segnalano un incremento di richieste di assistenza e contestazioni legate a resi e pagamenti.
P er molti è quasi un rito: quando si fa shopping online, e specialmente in tempo saldi, si compra in leggerezza, nella certezza di potere sempre rispedire l’acquisto al mittente. Fare spese è diventato cioè una sorta di esperimento, dove la propria stanza è il camerino e il vecchio “devo fare un cambio” in negozio un gesto amato e rapidissimo: si fa con un clic. Ma l’abitudine è oggi talmente strutturata e diffusa che ai grandi marchi della moda e del tech e ai colossi dell’e-commerce non sta più bene: così hanno cominciato a cambiare le regole del gioco. Shopping responsabile: la guida per acquistare consapevolmente X Saldi e acquisti online, la febbre del “reso”. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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