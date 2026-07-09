Quest'anno, la ricerca di buoni affari online si presenta più difficile del solito. Durante i periodi di saldi, molte persone acquista con maggiore fiducia, convinte di poter restituire facilmente i prodotti che non soddisfano. Tuttavia, aumentano i casi di problematiche legate ai resi e alle truffe, portando a una maggiore attenzione e diffidenza tra gli acquirenti. Le piattaforme di e-commerce segnalano un incremento di richieste di assistenza e contestazioni legate a resi e pagamenti.

P er molti è quasi un rito: quando si fa shopping online, e specialmente in tempo saldi, si compra in leggerezza, nella certezza di potere sempre rispedire l’acquisto al mittente. Fare spese è diventato cioè una sorta di esperimento, dove la propria stanza è il camerino e il vecchio “devo fare un cambio” in negozio un gesto amato e rapidissimo: si fa con un clic. Ma l’abitudine è oggi talmente strutturata e diffusa che ai grandi marchi della moda e del tech e ai colossi dell’e-commerce non sta più bene: così hanno cominciato a cambiare le regole del gioco. Shopping responsabile: la guida per acquistare consapevolmente X Saldi e acquisti online, la febbre del “reso”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La caccia all'affare quest'anno si fa più complessa. Il miglior accessorio per lo shopping sicuro? Un pizzico di diffidenza

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