Per l’estate 2026, le mete più esclusive si raggiungono seguendo una mappa fatta di loghi e stampe d’archivio. Dai beach club di alta moda ai temporary store lungo le spiagge, lo shopping più scenografico si concentra in location che uniscono lusso e stile. Le grandi firme della moda si sono spostate oltre le passerelle cittadine, puntando su ambienti che richiamano l’estetica di marchi storici e iconici.

L a mappa delle vacanze d’élite – ma non solo – si ridisegna a colpi di loghi e stampe d’archivio. Per l’ estate 2026, i grandi nomi della moda si espandono oltre le passerelle cittadine. Per colonizzare i bagnasciuga più esclusivi del Mediterraneo (e del mondo), trasformando i beach club in sofisticati dehor dove rilassarsi e fare shopping vacanziero. Come ci vestiremo nella Primavera Estate 2026: le ispirazioni moda che definiscono la prossima stagione X Non solo semplici negozi temporanei, queste nuove aperture temporanee sono vere e proprie esperienze immersive. Dove il lifestyle del brand sposa la grande bellezza dei lidi più blasonati. Dalla Costa Azzurra alla Costa Smeralda, la spiaggia diventa il nuovo avamposto della couture più sognata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Quest'anno le mete più chic si raggiungono seguendo una mappa fatta di loghi e stampe d'archivio. Dai beach club d'autore ai temporary store pied-dans-l'eau, ecco dove fare lo shopping più scenografico dell'estate 2026

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