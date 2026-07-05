Lorenzo Sonego ha vinto il primo set contro Taylor Fritz a Wimbledon, ma alla fine è stato sconfitto in quattro set. Fritz si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo. Sonego ha dichiarato di aver messo in difficoltà l’avversario durante il match. Wimbledon è stato indicato come il miglior torneo della stagione da Sonego.

Lorenzo Sonego lotta, si porta avanti di un set, ma deve cedere alla distanza contro il più attrezzato Taylor Fritz. L’americano piega il giocatore piemontese in quattro set e accede così agli ottavi di finale del torneo di Wimbledon. Nella conferenza stampa successiva alla partita Sonego ha analizzato la propria prestazione e ha tracciato un bilancio del percorso nel torneo. Sull’andamento della partita: “Secondo me l’abbiamo preparata bene ed era giusto il piano partita, l’ho messo molto in difficoltà soprattutto nel primo set e all’inizio del secondo. Al quarto è stata una partita molto molto tirata dove lui ha dovuto, secondo me, tirare fuori il meglio di sé soprattutto al servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

© Oasport.it - Sonego: “Ho messo in difficoltà Fritz. Wimbledon il miglior torneo di quest’anno”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

LIVE Sonego-Fritz 1-2, Wimbledon 2026 in DIRETTA: non ci sono break in apertura di matchSul campo, Sonego e Fritz sono in parità con un punteggio di 1-2, senza break nei primi scambi.

Leggi anche: Sonego-Fritz oggi, Wimbledon 2026: orario, tv, programma, streaming

Temi più discussi: Sonego: 'Wimbledon è il massimo per un tennista, ho tanti ricordi qui'. VIDEO; Wimbledon, Sonego saluta a testa alta: Questo è stato il torneo più positivo dell’anno; Wimbledon, Sonego a SuperTennis: Contento di quel che ho portato in campo, devo continuare su questa strada; Cobolli, Berrettini, Sonego e Paolini volano al terzo turno di Wimbledon, Grant eliminata.

partita che mi sta facendo salire il nervoso tanto che ho messo fritz sonego x.com

Sonego: Ho messo in difficoltà Fritz. Wimbledon il miglior torneo di quest’annoLorenzo Sonego lotta, si porta avanti di un set, ma deve cedere alla distanza contro il più attrezzato Taylor Fritz. L'americano piega il giocatore ... oasport.it

Wimbledon, Sonego saluta a testa alta: Questo è stato il torneo più positivo dell’annoTennis - Wimbledon | Il torinese esce al terzo turno contro Fritz dopo una battaglia di quasi tre ore e mezza: L'ho messo in difficoltà, lui ha dovuto servire al massimo per battermi. Qualche preocc ... ubitennis.com