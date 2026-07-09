La bomba amica e la caduta di Sigfrido | Valter lo sognava premier

Da iltempo.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bomba è stata trovata in un appartamento di una zona residenziale. La scoperta è stata fatta da un residente che ha chiamato le forze dell’ordine. La polizia ha evacuato l’area e ha messo in sicurezza l’ordigno. Gli artificieri sono intervenuti per disinnescare l’oggetto, che si trovava in un contenitore nascosto sotto un mobile. Nessuno è rimasto ferito durante le operazioni.

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Il feuilleton è di quelli esilaranti: da "Una donna per amico" a una bomba per amico, «Può darsi che io non sappia cosa dico». Succede alla strana coppia formata da Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola, protagonisti di una sorta di "Attenti a quei due" in versione dark, dove al posto delle Aston Martin e di intriganti nobildonne, ci sono inchieste, esplosivi e qualche dubbio di troppo. La vicenda resta ancora sufficientemente fumosa da rendere complicato distinguere con nettezza tra vittima e mandante. Come in certi noir in cui fino all'ultima scena, il colpevole resta avvolto in un alone di mistero. C'è qualcosa di farlocco: il dettaglio che manda all'aria il colpo di scena. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Temi più discussi: Sigfrido Ranucci: Sono sconcertato, Lavitola è un amico. Quella bomba? Un messaggio destinato a qualcun altro; Attentato a Ranucci, il legale di Lavitola: Lui è sconvolto, con Sigfrido sono amici fraterni; Attentato a Sigfrido Ranucci, parla il giornalista: Stordito su Lavitola, non ci avrebbe fatto del male; Ranucci: Troppe voci, Lavitola è un amico. E a me certo non serve visibilità.

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