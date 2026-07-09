Una bomba è stata trovata in un appartamento di una zona residenziale. La scoperta è stata fatta da un residente che ha chiamato le forze dell’ordine. La polizia ha evacuato l’area e ha messo in sicurezza l’ordigno. Gli artificieri sono intervenuti per disinnescare l’oggetto, che si trovava in un contenitore nascosto sotto un mobile. Nessuno è rimasto ferito durante le operazioni.

Il feuilleton è di quelli esilaranti: da "Una donna per amico" a una bomba per amico, «Può darsi che io non sappia cosa dico». Succede alla strana coppia formata da Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola, protagonisti di una sorta di "Attenti a quei due" in versione dark, dove al posto delle Aston Martin e di intriganti nobildonne, ci sono inchieste, esplosivi e qualche dubbio di troppo. La vicenda resta ancora sufficientemente fumosa da rendere complicato distinguere con nettezza tra vittima e mandante. Come in certi noir in cui fino all'ultima scena, il colpevole resta avvolto in un alone di mistero. C'è qualcosa di farlocco: il dettaglio che manda all'aria il colpo di scena. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La bomba "amica" e la caduta di Sigfrido: Valter lo sognava premier

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