Una biblioteca nascosta a Wimbledon ospita cinque copie del primo manuale di tennis moderno, la collezione completa de Il Tennis Italiano e oltre diecimila libri. La raccolta include volumi storici e rarità legate al tennis, accessibili solo attraverso visite guidate. La presenza di queste opere risale a decenni fa e rappresenta un patrimonio culturale legato alla storia dello sport. La biblioteca rimane sconosciuta al pubblico e si trova in un edificio non aperto alle visite ordinarie.

Fili d'erba Cinque copie del primo manuale di tennis moderno, la collezione completa de Il Tennis Italiano e oltre diecimila libri. Viaggio nella Kenneth Ritchie Library, il luogo che custodisce la storia di uno sport Fili d'erba Cinque copie del primo manuale di tennis moderno, la collezione completa de Il Tennis Italiano e oltre diecimila libri. Viaggio nella Kenneth Ritchie Library, il luogo che custodisce la storia di uno sport Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Poco meno di cento passi dividono il trambusto proveniente dal center court dall’aura silenziosa che avvolge la Kenneth Ritchie Library, the hidden gem dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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© Ilmanifesto.it - La biblioteca segreta di Wimbledon

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