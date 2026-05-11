La Biblioteca di Montevarchi riconosciuta da UNICEF | è Biblioteca Amica delle bambine dei bambini e degli adolescenti

Da lanazione.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Biblioteca Comunale di Montevarchi, situata presso la Ginestra – Fabbrica della Conoscenza, ha ricevuto un riconoscimento da UNICEF Italia. La struttura è stata ufficialmente nominata “Biblioteca Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”. La premiazione si è svolta il 11 maggio 2026 e rappresenta un riconoscimento a livello nazionale per le attività e i servizi rivolti ai giovani utenti.

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Arezzo, 11 maggio 2026 – Un importante riconoscimento nazionale premia la Biblioteca Comunale di Montevarchi, ospitata negli spazi della Ginestra – Fabbrica della Conoscenza, che ha ottenuto il titolo di “Biblioteca Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” conferito da UNICEF Italia. La cerimonia ufficiale si è svolta venerdì scorso nella Sala della Filanda alla presenza delle istituzioni locali, dei rappresentanti di UNICEF e dei soggetti coinvolti nel progetto. Si tratta di un traguardo particolarmente significativo: la struttura montevarchina è infatti la quarta biblioteca in Italia e la seconda in Toscana, dopo Pistoia, ad entrare nel programma nazionale promosso dall’UNICEF dedicato alla tutela e alla promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso il sistema bibliotecario.🔗 Leggi su Lanazione.it

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