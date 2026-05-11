La Biblioteca di Montevarchi riconosciuta da UNICEF | è Biblioteca Amica delle bambine dei bambini e degli adolescenti

La Biblioteca Comunale di Montevarchi, situata presso la Ginestra – Fabbrica della Conoscenza, ha ricevuto un riconoscimento da UNICEF Italia. La struttura è stata ufficialmente nominata “Biblioteca Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”. La premiazione si è svolta il 11 maggio 2026 e rappresenta un riconoscimento a livello nazionale per le attività e i servizi rivolti ai giovani utenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Arezzo, 11 maggio 2026 – Un importante riconoscimento nazionale premia la Biblioteca Comunale di Montevarchi, ospitata negli spazi della Ginestra – Fabbrica della Conoscenza, che ha ottenuto il titolo di “Biblioteca Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” conferito da UNICEF Italia. La cerimonia ufficiale si è svolta venerdì scorso nella Sala della Filanda alla presenza delle istituzioni locali, dei rappresentanti di UNICEF e dei soggetti coinvolti nel progetto. Si tratta di un traguardo particolarmente significativo: la struttura montevarchina è infatti la quarta biblioteca in Italia e la seconda in Toscana, dopo Pistoia, ad entrare nel programma nazionale promosso dall’UNICEF dedicato alla tutela e alla promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso il sistema bibliotecario.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Biblioteca di Montevarchi riconosciuta da UNICEF: è “Biblioteca Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La Ginestra “Biblioteca Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”Arezzo, 5 maggio 2026 – Il prossimo 8 maggio l’UNICEF Italia riconoscerà la Biblioteca Ginestra Fabbrica della Conoscenza di Montevarch i (AR) come... La Biblioteca Comunale di Montevarchi riceve un prestigioso riconoscimento UnicefIl prossimo 8 maggio l’Unicef Italia riconoscerà la Biblioteca Ginestra Fabbrica della Conoscenza di Montevarchi (AR) come “Biblioteca Amica delle... Argomenti più discussi: La Biblioteca Comunale di Montevarchi riceve un prestigioso riconoscimento Unicef; Montevarchi, la Biblioteca Ginestra diventa Amica dei bambini; Il riconoscimento dell'Unicef. La Ginestra di Montevarchi Biblioteca Amica di bambini e adolescenti; I lavori di potenziamento del sistema elettrico di Montevarchi. #SpariRoma Se un giovane comunità ebraica punta pistola contro il simbolo della resistenza al nazifascismo, evidente corto circuito. Qualcuno con troppa facilità ha cercato di far passare chi si batteva contro il genocidio a Gaza come antisemita, il contrario di x.com