Durante il festival musicale, due celebrità sono state viste scambiarsi un bacio in modo spontaneo. I protagonisti della scena sono un modello e un attore, entrambi noti al pubblico, e la loro relazione sembra essere iniziata da circa due mesi. Le immagini sono state scattate in un momento in cui la musica e le luci creano l’atmosfera ideale per un gesto così intimo. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social e dei media.

Al Coachella basta un attimo: una luce giusta, una canzone, e qualcuno che si bacia nel posto sbagliato al momento perfetto. Ed è lì che spuntano loro, Kendall Jenner e Jacob Elordi, pizzicati tra un set e un party, quello di Justin Bieber, a fare quello che fino a poco prima sembrava solo gossip: confermare, senza dirlo, che qualcosa c’è. Il punto è che, secondo quanto ha raccontato una fonte al Daily Mail, quel “qualcosa” non è affatto nato lì. Anzi. La storia andrebbe avanti già da mesi, lontano dai radar e, dettaglio non da poco, con una certa continuità: “Stanno insieme già da un paio di mesi e le cose stanno andando bene. Erano già una coppia a inizio febbraio, quindi è passato un po’.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Stanno insieme già da un paio di mesi e le cose stanno andando bene”: il bacio che conferma i gossip sulla relazione tra Kendall Jenner e Jacob Elordi

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Temi più discussi: A quanto pare Kendall Jenner e Jacob Elordi si frequentano da mesi: ecco chi li ha fatti conoscere; Jacob Elordi e Kendall Jenner si stanno frequentando? Cosa si sa sulla presunta nuova coppia; Kendall Jenner e Jacob Elordi insieme da mesi, Kylie cupido; Sorelle pigliatutto: Kendall Jenner e Jacob Elordi nuova coppia, grazie a Kylie (con Chalamet).

Kendall Jenner e Jacob Elordi stanno davvero uscendo insieme da mesi? La storia dall'inizioKendall Jenner e Jacob Elordi alimentano i rumor di una frequentazione nata prima del Coachella: tra fonti anonime, ruolo di Kylie cupido e passate storie d’amore, ecco cosa sappiamo davvero. tag24.it

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Kendall Jenner e Jacob Elordi: un nuovo amore in vista Da qualche mese a questa parte, secondo una fonte vicina alla coppia, Kendall Jenner e Jacob Elordi si stanno frequentando e conoscendo meglio. Tuttavia, i diretti interessati non hanno ancora né - facebook.com facebook

La modella e l'attore si frequenterebbero da un paio di mesi e finora sono stati molto discreti. «Si stanno conoscendo meglio», assicura chi li conosce bene. E pare che Kylie Jenner, sorella di lei, abbia fatto da Cupido x.com