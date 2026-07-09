Kostyuk senza pietà per Paolini | il sogno Wimbledon continua
Marta Kostyuk ha sconfitto Jasmine Paolini negli ottavi di finale di Wimbledon, interrompendo la corsa della tennista italiana. La giocatrice ucraina si è imposta con un punteggio che le ha permesso di avanzare tra le migliori quattro del torneo femminile. Ora, Kostyuk prosegue la sua strada nel torneo, con l’obiettivo di raggiungere le fasi finali.
Marta Kostyuk ha fermato la corsa della nostra Jasmine Paolini a Wimbledon. La tennista ucraina è entrata così tra le migliori quattro del tabellone femminile e ora sogna di fare un altro passo verso la gloria. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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