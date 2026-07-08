Il sogno di Paolini si interrompe ai quarti | vince Kostyuk in due set addio Wimbledon

Jasmine Paolini viene eliminata ai quarti di finale di Wimbledon 2026, sconfitta dalla britannica Marta Kostyuk in due set, 6-3, 6-2. L’azzurra, che aveva raggiunto la finale nel 2024, termina così il suo percorso nel torneo. La partita si conclude in circa un'ora e 20 minuti, con Kostyuk che ha ottenuto la vittoria senza lasciare spazio a un terzo set.

Si interrompe ai quarti di finale l’avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L’azzurra cede 6-3, 6-2 a Marta Kostyuk e deve quindi lasciare lo Slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024 (poi persa contro Krejcikova). Non sarà dunque la toscana, bensì l’ucraina (numero 12 al Mondo) ad affrontare in semifinale Noskova, vincente per 6-3, 7-5 nei confronti di Mertens. Chi avrà la meglio in questa sfida dovrà poi vedersela in finale contro una tra Muchova e Gauff, per la vittoria del torneo., LA PARTITADopo aver eliminato Montgomery, Golubic, Sakkari ed Eala nei turni precedenti, Jasmine Paolini torna sull’erba di Wimbledon per il quarto di finale contro Marta Kostyuk. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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