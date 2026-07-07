Kostyuk-Paolini il sogno continua | il pronostico del match che vale la semifinale

Mercoledì 8 luglio, nelle qualificazioni di Wimbledon, Paolini sfida Kostyuk nei quarti di finale. Il match determina l'accesso alle semifinali del torneo. Sono stati analizzati i precedenti tra le due giocatrici e le condizioni attuali. Il risultato del confronto deciderà chi proseguirà la corsa nel torneo di singolare femminile. La partita si svolge sul campo centrale e si gioca in un match al meglio dei tre set.

Mercoledì 8 luglio, Paolini affronta Kostyuk nei quarti di Wimbledon: analisi, precedenti e pronostico del match che mette in palio un posto in semifinale. Il cammino di Jasmine Paolini a Wimbledon ha assunto i contorni di una favola. O di piccola grande impresa, a seconda dei punti di vista. Dopo un debutto complicatissimo contro Robin Montgomery – aveva perso il primo set a 0, pensate un po’ – l’azzurra è cresciuta in maniera esponenziale, ritrovando quella fiducia che era venuta meno da qualche tempo a questa parte e anche quella continuità necessaria per conquistare, con pieno merito, un posto tra le migliori otto del torneo. L’ultimo... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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Wimbledon R4: [12] M. Kostyuk def. [Q] A. Krueger 6-4, 6-4 reddit

Kostyuk-Paolini, il sogno continua: il pronostico del match che vale la semifinaleJasmine Paolini si contenderà con Marta Kostyuk un posto nelle semifinali di Wimbledon: analisi e pronostico del match. ilveggente.it

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