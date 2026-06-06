Parte da Boretto il progetto culturale diffuso " Argini Festival ", promosso da Ater Fondazione e Regione. Una rassegna che attraversa i territori lungo il Po con spettacoli, concerti ed eventi vari: il primo percorso interesserà l’area reggiano-parmense, realizzato in collaborazione con Teatro Sociale Gualtieri, per poi proseguire nel Ferrarese. Si comincia oggi e domani, con Boretto che si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto, coinvolgendo alcuni dei suoi luoghi più simbolici – dal Museo del Po al Lido Po, fino alla motonave Padus – in un programma fra teatro, musica e arti performative. Oggi pomeriggio al Museo del Po va in scena " Una tazza di mare in tempesta " della Compagnia Abbiati Schlosser, di e con Roberto Abbiati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Teatro, concerti, performance. Parte da Boretto l’Argini Festival

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