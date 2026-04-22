Da meno di un mese è disponibile in Italia la Kia EV2, il mini SUV elettrico prodotto in Corea. La vettura viene proposta a un prezzo di lancio competitivo, con un'offerta speciale pensata per attirare i primi acquirenti. La presenza di questa nuova opzione nel segmento dei veicoli elettrici sta attirando l'attenzione di chi cerca un’utilitaria a zero emissioni. La disponibilità sul mercato si concentra principalmente sulle concessionarie autorizzate.

Kia EV2 è una delle auto nuove più interessanti che vedremo in questo 2026. Non parliamo solo di auto elettriche, ma di auto in senso lato: per come è fatta, e per l'idea che c'è dietro, Kia EV2 è da prendere in considerazione "anche" perché è elettrica, ma certamente non solo. Figlia di un progetto tutto nuovo, studiato per rispondere alle esigenze dei guidatori urbani europei, Kia EV2 ha molte delle caratteristiche essenziali per farci vivere meglio la città: è piccola fuori, spaziosa dentro, è un Suv, circola ovunque grazie alla trazione 100% elettrica e ha un prezzo, per la versione base, non troppo distante da quello di un B-Suv mild hybrid di uno dei tanti brand concorrenti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kia EV2: l'offerta lancio sul mini Suv elettrico coreano

Kia EV2, la nostra video prova del baby suv elettrico

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