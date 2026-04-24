Mercato Inter Muharemovic accetta l’offerta nerazzurra! Ecco tutti i dettagli e le cifre del contratto

Muharemovic ha accettato l’offerta del club nerazzurro e si appresta a trasferirsi. Secondo quanto riferito, il contratto prevede una durata di diversi anni e una cifra complessiva che si aggira intorno a una certa cifra, con un ingaggio annuale specificato. La firma ufficiale è attesa nelle prossime ore o giorni, e il giocatore sarà a disposizione della squadra presto.

Inter News 24 Mercato Inter, Muharemovic si avvicina sempre di più ai nerazzurri: ecco tutti i dettagli e le cifre del contratto. L’Inter di Cristian Chivu inizia a delineare i contorni della squadra che verrà, partendo da una vera e propria ricostruzione del reparto arretrato. Con le partenze certe di pilastri come Sommer, Acerbi e Darmian, e le incertezze legate al futuro di De Vrij e Bastoni (corteggiato dal Barcellona), il primo tassello per la difesa del futuro ha un nome preciso: Tarik Muharemovic. Il difensore del Sassuolo, giustiziere dell’Italia negli ultimi playoff mondiali con la sua Bosnia, è vicinissimo a vestire il nerazzurro. Secondo la Gazzetta dello Sport, il giocatore avrebbe già accettato con entusiasmo un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione più bonus.🔗 Leggi su Internews24.com

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