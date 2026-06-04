L’allenatore romeno ha firmato un nuovo contratto con l’Inter fino al 2028. La società ha definito i dettagli economici e le modalità del prolungamento, che garantisce continuità sulla panchina. Sono state anche pianificate le strategie per il mercato, con focus su eventuali sostituti di Sommer e Dumfries. Il tecnico rimarrà in carica almeno fino alla fine della stagione 2027-2028.

di Francesco Aliperta Rinnovo Chivu, l’allenatore romeno prolunga fino al 2028: pianificate le mosse per il dopo Sommer e l’erede di Dumfries. Avanti insieme. I Campioni d’Italia dell’ Inter rinnovano la fiducia (e il contratto) a Cristian Chivu dopo la straordinaria cavalcata scudetto. Nell’incontro avvenuto nel pomeriggio di giovedì 4 giugno presso la sede del club nerazzurro, i dirigenti e l’allenatore romeno si sono accordati per il prolungamento del suo contratto di un anno, spostando la scadenza da giugno 2027 a giugno 2028, con un’opzione per un’ulteriore stagione in più fino al 2029. LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter « Con tanto di aumento di stipendio, infatti l’ingaggio di Chivu dovrebbe salire dagli attuali 2,5 a circa 4 milioni di euro netti all’anno », a dimostrazione della totale sintonia tra le parti. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Rinnovo Chivu, l’Inter blinda il tecnico nerazzurro: ecco le cifre e tutti i dettagli del prolungamento

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Inter-Juventus 3-2 Cristian Chivu in conferenza stampa post partita | Serie A derby d'Italia

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