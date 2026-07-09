Khalaili-Inter è fatta per 25 milioni Atta alla Fiorentina

Anan Khalaili, difensore israeliano dell’Union Saint-Gilloise, si trasferirà all’Inter per circa 25 milioni di euro. L’accordo tra i due club è stato raggiunto, con il giocatore che ha già dato il suo consenso. Khalaili, che rappresenta la nazionale israeliana, prenderà il posto di Denzel Dumfries, e il suo arrivo era stato richiesto anche dalla Fiorentina. Il trasferimento è ora in fase di definizione.

Anan Khalaili è dell’Inter. L’erede di Denzel Dumfries gioca nella nazionale israeliana e arriva dall’Union Saint-Gilloise. Il club nerazzurro ha trovato l’accordo con il club belga per portare a Milano il giocatore israeliano cercato anche dal Napoli. I campioni d’Italia hanno aumentato l’offerta di 20 milioni di euro più bonus presentata qualche giorno fa salendo a 22,5 più bonus, per un prezzo complessivo di circa 25 milioni. L’esterno destro dovrebbe aggregarsi al gruppo a metà della prossima settimana, quando la squadra di Chivu si troverà per iniziare la preparazione della prossima stagione. Khalaili – che sosterrà le visite mediche venerdì – non è però l’unico colpo di giornata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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