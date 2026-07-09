Inter-Khalaili ci siamo | offerta alzata a 25 milioni più bonus operazione in chiusura

L'Inter ha presentato una nuova offerta da 25 milioni di euro più bonus per il trasferimento di Khalaili dall'Union Saint-Gilloise. Dopo il rifiuto della prima proposta da 20 milioni più bonus, la seconda proposta sembra aver avvicinato le parti. L’accordo tra i due club è vicino alla conclusione.

L'Inter ha trovato l'accordo con Union Saint-Gilloise per Khalaili. Dopo il no ricevuto alla prima offerta da 20 milioni più bonus, i nerazzurri hanno presentato una nuova proposta da 25 milioni più bonus: un'offerta che si avvicina di molto alle richieste dell'USG e con cui l'operazione sta per andare in porto. Fondamentale per arrivare a dama l'incontro faccia a faccia tra le due società: così si è superato l'impasse delle ultime settimane., Chivu può festeggiare: finalmente ha l’erede di Dumfries. Khalaili dovrebbe arrivare a Milano nel fine settimana per sottoporsi alle visite mediche di rito per poi unirsi al gruppo proprio per l'inizio della preparazione, in programma a metà di settimana prossima. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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