L’esterno israeliano è molto vicino all’Inter dopo l’accordo raggiunto con il club belga, che si prepara a cederlo. Le trattative sono in fase avanzata e le cifre dell’operazione sono state concordate tra le parti. La società nerazzurra ha inserito l’offerta nel quadro delle negoziazioni in corso. Non sono stati ancora resi noti dettagli definitivi sulla durata del contratto o sul costo esatto dell’affare. La conclusione dell’affare dipende dalla firma e dalle formalità burocratiche.

di Francesco Aliperta Khalaili, l’esterno israeliano è sempre più vicino alla maglia nerazzurra: il club belga pronto a cedere dopo l’inserimento dell’Inter. La trattativa che porterà Anan Khalaili all’ Inter sta entrando nella sua fase cruciale. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il segnale più eloquente della chiusura imminente è arrivato ieri, con l’esclusione del laterale israeliano dall’amichevole che la sua attuale squadra, l’ Union Saint-Gilloise, ha disputato contro la Steaua Bucarest. Sebbene sia stato ufficialmente giustificato da un lieve infortunio, l’assenza del giocatore è chiaramente legata al pieno svolgimento delle operazioni di mercato che lo vedono protagonista. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Anan Khalaili a un passo dall’Inter: le cifre e il punto sulla trattativa

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KHALAILI E CHALOBAH PISTE CALDEPROVEDEL PRESOCOME CAMBIEREBBE L'INTER

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