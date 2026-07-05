L’Inter sta finalizzando l’acquisto di Anan Khalaili dall’Union Saint-Gilloise. Secondo fonti israeliane, l’accordo è ormai definito e le cifre dell’affare sono state rese note. Il club nerazzurro si rafforza con un giovane talento internazionale, in vista di future strategie di mercato. Le trattative sono in fase avanzata e l’operazione si avvicina alla conclusione.

Inter News 24 Inter, secondo la stampa israeliana l’accordo con l’Union Saint-Gilloise è ormai definito. Ecco tutte le cifre dell’affare. Il mercato dell’Inter si arricchisce di un colpo di prospettiva internazionale. Come riportato da Israeli Hayom, uno dei principali quotidiani in Israele, l’affare per Anan Khalaili sarebbe ormai in dirittura d’arrivo. Il club nerazzurro avrebbe infatti definito ogni dettaglio con l’Union Saint-Gilloise sulla base di un’operazione da circa 25 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno ulteriori bonus legati a clausole future. Il giocatore è atteso in Italia nei prossimi giorni per sottoporsi alle visite mediche di rito e apporre la firma su un contratto che dovrebbe garantirgli uno stipendio di circa 1,8 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - L’Inter punta sul futuro: Anan Khalaili è a un passo dal club nerazzurro. Ecco le cifre dell’affare

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