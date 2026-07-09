Kate Middleton cambia hairlook | il biondo café au lait illumina la chioma della Principessa

Notizia in breve

Kate Middleton ha cambiato look ai capelli, sfoggiando ora un biondo chiamato café au lait. Il nuovo colore mette in risalto il suo incarnato e la illumina. Secondo un esperto, il tono si distingue per la sua naturalezza e raffinatezza, adattandosi bene a chi ha un incarnato chiaro. Non sono stati forniti dettagli su eventuali trattamenti o tecniche di colorazione utilizzate. La principessa ha mostrato il nuovo hairstyle in un'occasione pubblica recente.