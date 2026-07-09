Kate Middleton cambia hairlook | il biondo café au lait illumina la chioma della Principessa
Kate Middleton ha cambiato look ai capelli, sfoggiando ora un biondo chiamato café au lait. Il nuovo colore mette in risalto il suo incarnato e la illumina. Secondo un esperto, il tono si distingue per la sua naturalezza e raffinatezza, adattandosi bene a chi ha un incarnato chiaro. Non sono stati forniti dettagli su eventuali trattamenti o tecniche di colorazione utilizzate. La principessa ha mostrato il nuovo hairstyle in un'occasione pubblica recente.
Il nuovo biondo di Kate Middleton: segni particolari, a chi dona (e a chi meno) «Il nuovo colore capelli sfoggiato da Kate Middleton sintetizza al meglio il concetto di naturalezza sofisticata», spiega Matteo Orlando, colorista e hairstylist del salone Mastromauro a Milano. «Il biondo café au lait unisce una base castano chiaro a schiariture calibrate nei toni miele, beige, caramello e dorato, creando un effetto d'insieme estremamente morbido e multidimensionale. Ciò che lo distingue da un classico balayage è l'assenza di contrasti netti: ogni riflesso è sfumato con estrema precisione per regalare luminosità senza risultare artificiale». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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Why does Meghan never change her hairstyle as frequently as Kate
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