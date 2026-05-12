Dove vedere la principessa Kate Middleton | orari e spostamenti della principessa

Reggio Emilia si prepara ad accogliere la visita della principessa Kate Middleton, con una serie di eventi e spostamenti previsti nei prossimi due giorni. Sono stati comunicati gli orari delle sue apparizioni pubbliche e i percorsi che seguirà durante le giornate di impegni ufficiali. La stampa locale e nazionale sta seguendo con attenzione gli spostamenti della rappresentante della famiglia reale britannica, i quali saranno aggiornati in tempo reale.

Reggio Emilia, 12 maggio 2026 – La due giorni reale di Reggio Emilia sta per iniziare e fervono i preparativi per l’arrivo di Kate Middleton che arriva in città per studiare il celebre Reggio Emilia Approach all’educazione dell’infanzia, un tema molto caro alla principessa del Galles che ha fondato e dirige la Royal Foundation Centre for Early Childhood. Il cuore della visita, dopo l’accoglienza ufficiale, sarà al centro internazionale Loris Malaguzzi, ossia il famosissimo pedagogista che, nel dopo guerra, è stato fondatore e principale teorico del Reggio Emilia Approach che ha rivoluzionato l’educazione infantile. A che ora arriva la principessa Catherine.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Beautiful Blonde Princess Kate Stuns Everyone – Paparazzi Go Absolutely Crazy

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