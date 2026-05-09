Durante il secondo Garden Party della stagione a Buckingham Palace, si è diffusa la notizia di un interesse insolito della principessa del Galles. Si tratta di un hobby praticato con i genitori, che ha attirato l'attenzione dei presenti e dei media. La principessa ha partecipato all'evento indossando un abbigliamento adatto alla tradizione, mentre si dedicava a questa attività che sta diventando sempre più popolare tra i membri della famiglia reale.

Parlando con alcuni rappresentanti della Lawn Tennis Association ha chiesto: «Avete iniziato anche voi con il padel? Io lo adoro, è uno sport davvero bello, perfetto anche per chi non gioca a tennis». E ha aggiunto sottolineando la natura inclusiva di questa disciplina: «È uno sport che aiuta la socialità, è adatto a tutte le generazioni, io amo giocarci con i miei genitori». Una dichiarazione non da poco per la madrina All England Lawn Tennis and Croquet Club, simbolo del tennis sopra ogni cosa. Ma per «lo sport che ha avuto più espansione al mondo», come ha spiegato la Lawn Tennis Association anche i puristi del tennis possono fare un'eccezione.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kate Middleton, l'insolito hobby della principessa Kate, che pratica con i suoi genitori, è di gran moda

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Claudia, mamma 33enne malata di tumore, scrive a Kate Middleton: la risposta bellissima (e inaspettata) della principessaLa carta intestata di Kensigton Palace e il nome più inatteso in calce all'augurio "Ti auguro il meglio rispetto alle cure che hai intrapreso: la tua...

Kate Middleton al matrimonio reale: il figlio della Principessa Anna conferma la dataKate Middleton e William potrebbero essere tra gli invitati al matrimonio di Peter Phillips, figlio della Principessa Anna, e Harriet Sperling.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Blazer azzurro e pantaloni marroni, l'abbinamento primaverile (insolito) da copiare a Kate Middleton; La principessa Kate in Italia, sarà il suo primo viaggio all'estero dopo la malattia; Re Carlo, Camilla si presenta con un insolito tailleur; Kate Middleton, il suo parrucchiere è italiano. Rossano Ferretti: Una vera signora con dei bei capelli. È venuta anche la madre nel salone.

Kate Middleton, l'insolito hobby della principessa Kate, che pratica con i suoi genitori, è di gran modaIn occasione del secondo Garden Party della stagione a Buckingham Palace la principessa del Galles ha rivelato la passione che condivide con papà Michael e mamma Carole ... vanityfair.it

Kate Middleton, presa di mira per la sua insolita abitudineKate Middleton ha dovuto correggere un’abitudine insolita per cui è stata rimproverata a Palazzo: Devo ancora imparare qualche trucco. dilei.it

Kate Middleton scrive a una mamma di Verona malata di tumore: “La tua forza è fonte di ispirazione” x.com