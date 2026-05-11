Juventus Women Krumbiegel saluta i colori bianconeri | addio al termine della stagione Tutti i dettagli

La giocatrice lascia la Juventus Women al termine della stagione. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sui motivi della separazione. La staffetta tra gli addii e i rinnovi caratterizza il mercato delle squadre femminili di calcio in questo periodo. La giocatrice, arrivata in passato dalla squadra precedente, non vestirà più la maglia bianconera nel campionato che sta per iniziare.

di Francesco Spagnolo Juventus Women, Krumbiegel non sarà una giocatrice della squadra bianconera la prossima stagione. Ha trovato l’accordo con l’Eintracht. Come anticipato nei giorni scorsi da .com, le strade fra la Juventus e Krumbiegel si divideranno al termine della stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso club bianconero con un comunicato. E subito dopo è arrivata anche la conferma da parte della tedesca con un post sui social con lungo post sui social. Per lei il futuro si chiama Eintracht Francoforte, accordo fino al 2029. Il comunicato. « Le strade della Juventus Women e di Paulina Krumbiegel si separeranno ufficialmente il prossimo 30 giugno 2026.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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