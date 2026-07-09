Juventus Vlahovic cambia idea | il serbo vuole riaprire il dialogo con il club

Il 30 giugno si è concluso il contratto di Dusan Vlahovic con la Juventus, senza rinnovo. Dopo aver lasciato il club, il calciatore ha deciso di riaprire il dialogo con la società. Non sono stati annunciati dettagli sulle eventuali trattative o nuove proposte contrattuali. La situazione resta in fase di valutazione, senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

Lo scorso 30 giugno il contratto con la Juventus di Dusan Vlahovic è giunto al termine, sancendo la separazione tra i bianconeri e l’attaccante dopo il mancato accordo per un possibile rinnovo. A dieci giorni di distanza, la volontà del serbo sarebbe quella di avere nuovamente un colloquio con la dirigenza bianconera per poter trovare una soluzione che possa giovare ad entrambe le parti. Il classe 2000 sembra, dunque, che stia tirando i remi in barca per tornare sui suoi passi, aprendo così alla possibilità di un nuovo confronto con la Juventus. Vlahovic riapre al dialogo con la Juventus. Dopo settimane in cui sembrava ormai scontata la fine della storia tra la Juventus e Vlahovic, il giocatore si è scontrato con la difficoltà del trovare un ingaggio da top player. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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