Vlahovic Juventus rivelazione dalla Continassa | il serbo ha espresso un chiaro desiderio per il suo futuro e il club…

Da settimane si parla di un possibile trasferimento, ma nelle ultime ore sono arrivate conferme direttamente dalla Continassa. Il centravanti serbo ha manifestato chiaramente la volontà di proseguire la sua carriera con la maglia della Juventus, mentre i dirigenti stanno valutando le strategie per accontentarlo. La società torinese sta lavorando per definire i dettagli contrattuali e valutare le prossime mosse sul mercato.

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Vlahovic-Juventus, dal rinnovo all'addio a zero: i possibili scenari | Sky Calcio Club

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