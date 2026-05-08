Dopo un periodo in cui ha spesso iniziato dalla panchina, l’attaccante serbo è pronto a scendere in campo fin dal primo minuto nella partita contro il Lecce. La presenza di Vlahovic potrebbe influenzare la disposizione tattica della squadra e l’approccio offensivo, considerando la sua capacità di finalizzare le occasioni da rete. La sua reintegrazione tra i titolari rappresenta un cambio significativo nelle scelte dell’allenatore in vista delle sfide decisive di campionato.

di Luca Fioretti Vlahovic pronto a tornare titolare contro il Lecce per ritrovare i gol necessari a blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Dusan Vlahovic si prepara a riprendere il comando dell’attacco nella trasferta contro il Lecce. Sono passati ben 160 giorni dall’ultimo infortunio e dall’ultima volta in cui è apparso nell’undici iniziale. In questa annata complicata, il centravanti ha collezionato 20 presenze totali, mettendo a referto 7 gol e 2 assist. I bianconeri hanno risentito enormemente della sua assenza, faticando a trovare la rete con continuità: nelle ultime 7 giornate infatti la produzione offensiva è stata povera, con appena 8 reti realizzate.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic pronto a tornare titolare: come cambia la Juventus con il serbo in campo dal primo minuto. L’analisi

Clamoroso Vlahovic | VUOLE RESTARE alla Juventus | Nuovo incontro

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