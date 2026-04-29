Juventus l’Atletico Madrid non riscatterà Nico Gonzalez

L’Atletico Madrid ha annunciato che non eserciterà l’opzione di riscatto per Nico Gonzalez, il cui prestito dalla Juventus si avvicina alla conclusione. La società spagnola ha comunicato di non voler procedere con l’acquisto, lasciando il giocatore in una situazione di incertezza. Nico Gonzalez, quindi, tornerà probabilmente in Italia, anche se non sono state rese note le modalità future del suo percorso professionale.

Nico Gonzalez tra Madrid e Torino: il riscatto si allontana. Il futuro di Nico Gonzalez sembra destinato a tingersi nuovamente di bianconero, almeno temporaneamente. L’esterno argentino, attualmente in prestito all’Atletico Madrid, non vedrà scattare l’obbligo di riscatto automatico fissato a 32 milioni di euro. Un recente infortunio muscolare, L'articolo Juventus, l’Atletico Madrid non riscatterà Nico Gonzalez proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, l’Atletico Madrid non riscatterà Nico Gonzalez JUVENTUS HOY: STILLER SE COMPLICA PARA LA JUVE Notizie correlate Juventus, Romano “L’Ateltico Madrid non riscatterà Nico Gonzalez”Le ultime news di Romano sulla situazione di Nico Gonzalez Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla situazione del prestito di Nico Gonzalez... Juventus, torna Nico Gonzalez: l’Atletico Madrid non lo riscattaL’avventura di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid sembra destinata a concludersi senza il lieto fine sperato dai “Colchoneros”. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Occhio Juve, stasera possono svanire i 32 milioni di Nico Gonzalez: ecco perché; Nico Gonzalez gioca e segna una doppietta con l'Atletico Madrid: quanto manca per il riscatto dalla Juventus; Chi è l'arbitro? I direttori di gara di tutte le partite di UEFA Champions League; La Juve osserva l'Atletico Madrid, in bilico il riscatto di Nico Gonzalez. Juve, l’Atletico Madrid non eserciterà l’obbligo di riscatto per Nico GonzalezIl club spagnolo non attiverà la clausola per il riscatto di Nico Gonzalez. L’obiettivo dell’Atletico Madrid è ottenere uno sconto sul cartellino. juvenews.eu Nico Gonzalez ancora una volta ko: salta l'obbligo di riscatto per l'Atletico MadridNonostante l'accordo tra i club, l'infortunio di Gonzalez frena tutto: il numero 23 non potrà disputare il numero delle presenze accordato. derbyderbyderby.it Manu Koné è seguito da Inter e Atletico Madrid. Al suo posto potrebbe arrivare l'omonimo Ismael... Cosa sappiamo #ASRoma #RomanewsEU #CalciomercatoRoma - facebook.com facebook Atletico Madrid-Arsenal, le probabili formazioni dell'andata della semifinale di Champions #SkySport #SkyUCL x.com