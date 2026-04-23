Juventus Nico Gonzalez | altra doppietta con l’Atletico Madrid
Nico González ha segnato una doppietta contro l’Atletico Madrid, portando a due il numero di volte in cui ha realizzato questa impresa in questa stagione. L’ex giocatore di Juventus e Fiorentina ha mostrato un’ottima forma in campo, nonostante le voci che circolano sul suo possibile trasferimento. La sua prestazione ha attirato l’attenzione degli osservatori, dimostrando di essere un punto fermo della squadra in questa fase.
Seconda doppietta stagionale per l’ex Juventus e Fiorentina. Nonostante il momento di incertezza sul suo futuro, Nico González ha risposto sul campo con una prestazione da protagonista assoluto. Nella recente sfida contro l’Elche, l’esterno argentino ha messo a segno una splendida doppietta, mostrando tutto il repertorio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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