Juventus Nico Gonzalez | altra doppietta con l’Atletico Madrid

Nico González ha segnato una doppietta contro l’Atletico Madrid, portando a due il numero di volte in cui ha realizzato questa impresa in questa stagione. L’ex giocatore di Juventus e Fiorentina ha mostrato un’ottima forma in campo, nonostante le voci che circolano sul suo possibile trasferimento. La sua prestazione ha attirato l’attenzione degli osservatori, dimostrando di essere un punto fermo della squadra in questa fase.