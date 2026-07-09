Juve Stones non convince | chi è il prescelto di Spalletti

Da calciomercato.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta cercando un difensore centrale da consegnare a Spalletti, dopo che Stones non ha convinto. Con la nomina di Massara come nuovo direttore dell’area tecnica, il calciomercato si avvia a entrare nella fase più attiva. La squadra si sta concentrando su rinforzi in difesa per soddisfare le richieste del nuovo tecnico.

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I bianconeri sono al lavoro per regalare subito un forte difensore centrale a Spalletti: ecco le ultimissime.  Con la nomina di Massara come nuovo direttore dell’area tecnica, il calciomercato Juventus è finalmente pronto a entrare nel vivo. Una delle priorità della società di corso Galileo Ferraris rimane la difesa, dove serve un centrale di sicuro affidamento e con grande esperienza internazionale. Kim (Ansa Foto) – calciomercato.it Nelle ultime ore si è parlato con una certa insistenza di John Stones, svincolato dopo l’addio al Manchester City, ma il classe ’94 inglese non convince per i troppi infortuni rimediati nel corso degli ultimi anni: secondo quanto riferito da “La Repubblica”, Luciano Spalletti preferirebbe avere a disposizione Kim Min-jae che conosce molto bene dopo l’avventura insieme al Napoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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