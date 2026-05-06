Stones Juventus occasione a parametro zero | c’è un fattore che non convince la dirigenza bianconera

La Juventus sta valutando l’acquisto di un difensore inglese senza costi di trasferimento, ma i dirigenti hanno alcuni dubbi sulla sua condizione fisica. La trattativa riguarda un giocatore che potrebbe arrivare a parametro zero, tuttavia non è ancora certo se possa sostenere una lunga stagione senza problemi di infortuni. La decisione finale dipende da ulteriori verifiche sulle sue condizioni atletiche.

di Luca Fiore Stones Juventus, il difensore inglese sarebbe una bella occasione a parametro zero, ma il club bianconero nutre alcuni dubbi sulla tenuta fisica. La Juventus progetta manovre decisive in vista dell’estate, ponendo un focus assoluto sulla propria retroguardia. Il calciomercato offrirà molteplici occasioni e tra i nomi monitorati spicca nettamente John Stones. Il difensore risulta destinato a salutare l’Inghilterra, configurandosi come un’occasione a parametro zero estremamente allettante. Assicurarsi questo elemento senza sborsare fondi per il cartellino intriga profondamente i vertici. La dirigenza sta setacciando le opzioni alla ricerca di innesti mirati, focalizzandosi su profili internazionali capaci di innalzare il tasso tecnico del club bianconero.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Stones Juventus, occasione a parametro zero: c’è un fattore che non convince la dirigenza bianconera Notizie correlate Stones Manchester City, ufficiale l’addio a parametro zero: occasione per la Juve!Manchester United, fumata bianca per il rinnovo di Mainoo! I dettagli dell’accordo Ravanelli sicuro: «Alla Juve manca un finalizzatore. Stones Juve, rappresentanti del giocatore a Torino per un summit con la dirigenza bianconera. Le richieste e la posizione della Vecchia Signoradi Angelo CiarlettaStones Juve, rappresentanti del giocatore a Torino per un summit con la società. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Manchester City, Stones annuncia l’addio: nel suo futuro c’è la Juve?; Stones soluzione Juve, Comolli in agguato: la proposta è già arrivata; Juve, si libera un altro big dal Manchester City: Stones ufficializza l'addio, cosa frena l'operazione; John Stones lascia il Manchester City a fine stagione: il comunicato ufficiale e dove può andare. Juve, si libera un altro big dal Manchester City: Stones ufficializza l'addio, cosa frena l'operazioneJuve su Stones: addio al Manchester City e pista calda. Il difensore inglese si libera a zero, i bianconeri valutano il colpo ma un dettaglio frena l'affare. sport.virgilio.it Stones lascerà il Manchester City a fine stagione. Il giocatore sarebbe nel mirino della JuventusAdesso è arrivata l'ufficialità John Stones, a fine stagione, dirà addio al Manchester City. Poco fa è arrivato l'annuncio della separazione tra le parti. tuttojuve.com I nomi nel mirino della #Juventus per rinforzare la difesa: il primo della lista è #Aké del Manchester City, seguito da #Stones (in scadenza proprio con i Citizens) e #Kim del Bayern Monaco. Altre opzioni rispondono ai nomi di #Baidoo del Lens e #Ordonez - facebook.com facebook Would you take John Stones at Juventus, Bianconeri x.com