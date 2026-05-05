Blake Lively e Justin Baldoni non andranno a processo | un accordo riservato ha chiuso la controversia

Blake Lively e Justin Baldoni hanno raggiunto un accordo riservato per chiudere la causa legale legata alla produzione del film It Ends With Us. La controversia, che si era aperta in seguito a questa produzione, si conclude così senza che ci sia stato un processo. La risoluzione è stata conseguita attraverso un accordo che non è stato reso pubblico.

Blake Lively e Justin Baldoni chiudono la causa nata dopo la realizzazione del film It Ends With Us. Hanno stretto un accordo riservato che permetterà loro di non andare a processo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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