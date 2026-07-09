Nella sesta tappa del Tour de France, Pogacar ha attaccato 43 km dal traguardo sul Tourmalet, aprendo un divario e mantenendolo fino al traguardo. Vingegaard, nonostante la delusione, ha dichiarato di credere ancora in sé e di non aver rinunciato alla gara. La tappa di 186,2 km tra Pau e Gavarnie-Gèdre si è conclusa con il colombiano che ha mantenuto il vantaggio, mentre il danese ha continuato a lottare.

La sesta tappa del Tour de France 2026 ( Pau-Gavarnie-Gèdre, 186.2km) si è concluso con il dominio di Tadej Pogacar. Lo sloveno ha aperto i giochi a 43 chilometri dal traguardo attaccando sul Tourmalet e facendo pian piano il vuoto alle sue spalle. Il campione del mondo ha tenuto il ritmo alto fino al traguardo ed ha rifilato distacchi importanti a tutti i suoi avversari, riprendendosi la maglia gialla. Giornata più che negativa per Jonas Vingegaard che paga all’arrivo 2’38” dal suo rivale. Il danese ha cercato di non perdere troppo terreno sul Tourmalet con un’andatura sostenuta subito dopo l’attacco di Pogacar. La sua pedalata è però diventata man mano sempre più pesante ed il ritardo è continuato inesorabilmente a salire, complice anche la discesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jonas Vingegaard non alza bandiera bianca: “Sono deluso ma la battaglia non è finita. Credo ancora in me stesso”

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