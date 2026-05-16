Jonas Vingegaard in controllo | Abbiamo corso come volevamo ci sono ancora tante tappe

L’ottava tappa del Giro d’Italia 2026 si è conclusa con la vittoria di Jhonatan Narvaez a Fermo. Durante la tappa, Jonas Vingegaard ha mantenuto un ritmo costante, dimostrando di aver gestito bene la corsa secondo le proprie strategie. La tappa si è svolta senza intoppi e senza grosse sorprese, con i corridori che hanno affrontato le ultime salite e discese in modo lineare. La corsa continua con molte tappe ancora da disputare, e i concorrenti si preparano alle prossime sfide.

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Si conclude con la vittoria di Jhonatan Narvaez l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026 con arrivo a Fermo. Il corridore ecuadoriano trionfa nella tappa dei muri marchigiani e mette il secondo sigillo sulla Corsa Rosa numero 109 dopo il successo nella quarta tappa. Per la UAE Emirates XRG è la terza vittoria di tappa in otto frazioni. Nel gruppo maglia rosa si muovono solo verso la fine. Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) accelera negli ultimi metri portandosi dietro Jonas Vingegaard. Il danese, apparso sempre in controllo della situazione, chiuderà a 1’51” dal vincitore di giornata. Il fuoriclasse del Team Visma Lease a Bike guadagna anche abbuoni preziosi per la generale, allungando leggermente sugli avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jonas Vingegaard in controllo: “Abbiamo corso come volevamo, ci sono ancora tante tappe” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video GIRO D'ITALIA 2026 - ARRIVÉE AU SOMMET ! Jonas Vingegaard S'IMPOSE au Blockhaus, Eulalio tient bon Sullo stesso argomento Vingegaard: "Sono due anni che lotto per tornare il Jonas che ero prima della caduta"Roma, 2 aprile 2026 - Finora in stagione ha fatto l'en-plein di vittorie tra Parigi-Nizza 2026 e Volta a Catalunya 2026, conquistando in entrambe la... Giro d’Italia 2026, Jonas Vingegaard emula Eddy MerckxIl danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) ha vinto la settima tappa del 109° Giro d’Italia, la più lunga di questa edizione, consistente in 244... Jonas Vingegaard in controllo: Abbiamo corso come volevamo, ci sono ancora tante tappeSi conclude con la vittoria di Jhonatan Narvaez l'ottava tappa del Giro d'Italia 2026 con arrivo a Fermo. Il corridore ecuadoriano trionfa nella tappa dei ... oasport.it Vingegaard prende precauzioni di viaggio mentre accoglie il cambio in Italia dopo un inizio scivoloso al Giro in Bulgaria reddit Jonas Vingegaard fa il vuoto sul Blockhaus. Pellizzari prova a resistere, poi paga dazioEra il primo arrivo in salita, doveva esserci una svolta in classifica generale e non è mancato lo spettacolo. In vetta al Blockhaus trova il primo ... oasport.it