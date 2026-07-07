Jessica Alba all’Isola del Giglio | pranzo sul mare con il nuovo compagno Danny Ramirez
Un'attrice americana è arrivata all’Isola del Giglio con il suo nuovo compagno durante una crociera tra le isole toscane. La coppia è sbarcata ieri al Molo Rosso, dove ha trascorso il tempo con un pranzo sul mare. La presenza di questa figura pubblica ha attirato l’attenzione dei media locali. Non sono stati forniti dettagli su altri spostamenti o attività svolte durante la visita.
Isola del Giglio, 7 luglio 2026 – Primi volti celebri dell'estate 2026 all'Isola del Giglio. Come rende noto il portale Giglionews, nella giornata di ieri è sbarcata al Molo Rosso l'attrice americana Jessica Alba, accompagnata dal suo nuovo compagno Danny Ramirez, nel corso di una crociera tra le isole dell'Arcipelago Toscano. La coppia è arrivata a bordo della propria imbarcazione e, dopo una breve passeggiata sul lungomare di Giglio Porto, si è fermata per il pranzo al ristorante Sopravvento, concedendosi alcune ore di relax prima di riprendere la navigazione. epa13065459 US actor Jessica Alba attends the FIFA World Cup 2026 group stage match Turkey against USA, in Los Angeles, USA, 25 June 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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