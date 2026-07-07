Jessica Alba all’Isola del Giglio | pranzo sul mare con il nuovo compagno Danny Ramirez

Notizia in breve

Un'attrice americana è arrivata all’Isola del Giglio con il suo nuovo compagno durante una crociera tra le isole toscane. La coppia è sbarcata ieri al Molo Rosso, dove ha trascorso il tempo con un pranzo sul mare. La presenza di questa figura pubblica ha attirato l’attenzione dei media locali. Non sono stati forniti dettagli su altri spostamenti o attività svolte durante la visita.