Un imam è stato messo agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti sui minori durante le lezioni coraniche. Testimoni riferiscono di aver visto l’imam chiedere ai bambini più piccoli di fare le flessioni, spesso con i più vivaci. Le denunce riguardano comportamenti avvenuti in passato e coinvolgono minori presenti durante le lezioni. La procura ha aperto un’indagine per chiarire la dinamica dei fatti.

“Tra di noi sapevamo che lo faceva. In passato ho visto personalmente chiedere ad alcuni bambini di fare le flessioni”. “Accadeva specie con i più piccoli, quelli che si mostravano più vivaci”. Urla, punizioni, botte ai minori che non seguivano alla lettera le sue “lezioni” di preghiera e di pratiche islamiste radicali. Nel cuore delle Marche, a Jesi, esplode lo scandalo per quanto è emerso dalle indagini su una moschea di viale della Vittoria. L’Imam locale, il centro islamico ‘At-Taqwa’, è ai domiciliari, si chiama Razu Adullah Razu e come racconta Il Resto del Carlin o si permetteva un po’ di tutto, con i suoi allevi, ragazzini minorenni.... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Jesi, Imam ai domiciliari: l’accusa è di maltrattamenti sui minori durante le lezioni coraniche

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