Una donna di 50 anni è stata vittima di violenze da parte del marito, che lavora come ufficiale di polizia. Secondo quanto ricostruito, si copriva frequentemente e indossava abiti con maniche lunghe anche durante l’estate, per nascondere i lividi. La donna si truccava in modo vistoso sul volto, presumibilmente per coprire le tracce delle aggressioni subite. L’uomo è ora sotto accusa per maltrattamenti.

JESI «Si copriva sempre, anche d’estate portava le sciarpe e i vestiti con le maniche lunghe. Sul viso si truccava in maniera pesante». Il motivo? Voleva coprire i lividi lasciati dalle botte del marito. È quanto emerso ieri mattina dalla testimonianza di un carabiniere, nonché cognato della 42enne che ha portato a processo il coniuge con una sfilza di accuse: maltrattamenti, lesioni personali, tentato accesso abusivo al sistema informatico. L’uomo, un carabiniere di 50 anni, deve anche rispondere di un episodio di tentata violenza sessuale. La denuncia La donna, parte civile con l’avvocato Raffaele Sebastianelli, aveva denunciato i soprusi il 29 marzo del 2024.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Jesi, picchiata dal marito-poliziotto: 50enne sotto accusa per maltrattamenti. «Si truccava per coprire i lividi»

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