Bad Bunny Chiara Ferragni e Sabrina Carpenter | tutti i look delle celebrity alla Haute Couture Week di Parigi

Durante la Haute Couture Week di Parigi, molte celebrity hanno partecipato a eventi e sfilate. Tra i brand presenti ci sono Schiaparelli, Dior, Chanel, Giorgio Armani Privé, Balenciaga, Elie Saab e Jean Paul Gaultier. Le star sono arrivate per assistere alle sfilate, partecipare ai photocall e occupare le prime file. La settimana si concentra su queste maison di alta moda, con un fitto calendario di appuntamenti e presentazioni.

Il calendario, del resto, promette bene. Si parte con Schiaparelli e Dior, poi Chanel, Giorgio Armani Privé, Balenciaga, Elie Saab e Jean Paul Gaultier: una settimana fitta, con abbastanza nomi importanti da aspettarsi non solo grandi momenti in passerella, ma anche un bel movimento tra arrivi, photocall e prime file. Qui raccogliamo allora il meglio visto finora: le foto del giorno dalla Haute Couture Week, i look più interessanti, le apparizioni più fotografate e quelle che, per un motivo o per l’altro, vale la pena riguardare. A inaugurare il giro delle celebrity della Haute Couture Week ci pensa Schiaparelli, con un front row già... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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