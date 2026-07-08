Durante la Haute Couture Week di Parigi, numerose celebrità hanno sfoggiato look di alto livello. Tra le maison protagoniste ci sono Schiaparelli e Dior, con partecipazioni di Bad Bunny, Chiara Ferragni e Sabrina Carpenter. Teyana Taylor, Cate Blanchett e Pedro Pascal sono stati tra i volti noti che hanno attirato l’attenzione con le proprie scelte di stile. La settimana della moda ha visto quindi una vasta partecipazione di star internazionali, tutte presentate con abiti di alta moda.

Il calendario, del resto, promette bene. Si parte con Schiaparelli e Dior, dove abbiamo visto, ad esempio, Bad Bunny, Chiara Ferragni e Sabrina Carpenter. Poi Chanel e Giorgio Armani Privé, accompagnati da Teyana Taylor, Pedro Pascal e Cate Blanchette. E infine Balenciaga, Elie Saab e Jean-Paul Gaultier che stiamo aspettando con trepidazione: una settimana fitta, con abbastanza nomi importanti da aspettarsi non solo grandi momenti in passerella, ma anche un bel movimento tra arrivi, photocall e prime file. Qui raccogliamo allora il meglio visto finora: le foto del giorno dalla Haute Couture Week, i look più interessanti, le apparizioni più fotografate e quelle che, per un motivo o per l’altro, vale la pena riguardare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Teyana Taylor, Cate Blanchett e Pedro Pascal: tutti i look delle celebrity alla Haute Couture Week di Parigi

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