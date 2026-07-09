Jannik Sinner alta tensione con i suoi allenatori | Discussioni importanti

Jannik Sinner ha avuto un confronto con il suo team tecnico riguardo al servizio durante la preparazione a Wimbledon. Successivamente, il tennista ha dichiarato di essere sulla strada giusta, dopo aver raggiunto la semifinale del torneo. La discussione con gli allenatori si è concentrata su aspetti tecnici, mentre lui ha espresso soddisfazione per i progressi fatti fino a quel momento.

Prima il confronto con il team sul servizio, poi la consapevolezza di essere sulla strada giusta. Jannik Sinner si gode la semifinale di Wimbledon dopo il successo in tre set contro Jan-Lennard Struff, ma rivela anche uno dei retroscena che hanno accompagnato la sua crescita negli ultimi mesi: "Abbiamo avuto discussioni abbastanza importanti con il mio team riguardo il servizio ed eravamo tutti d’accordo — ha detto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il tedesco — Ci siamo messi lì a lavorare, puntando non solo sulla quantità ma soprattutto sulla qualità in tutte le sessioni". Jannik lo ha fatto dopo aver superato Struff in 7-5, 7-6, 6-3 conquistando la seconda semifinale consecutiva sull'erba dell'All England Club. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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