Jannik Sinner ha vinto il match contro il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6-2, 7-5 e si è qualificato ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. La partita si è conclusa con il giocatore che ha espresso soddisfazione per la sua prestazione nei momenti decisivi. Ora affronterà il vincitore tra il ceco Vit Kopriva e il padrone di casa Rafael Jodar.

Jannik Sinner ha sconfitto il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6-2, 7-5 e si è qualificato ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid, dove incrocerà il vincente del confronto tra il ceco Vit Kopriva e il promettente padrone di casa Rafael Jodar. Il numero 1 del mondo ha offerto una prestazione solida contro un avversario che sta tornando in forma, riuscendo così a prolungare la propria striscia di successi e a proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola. Il fuoriclasse altoatesino ha analizzato la propria prestazione al termine dell’incontro: “ Ci siamo allenati insieme prima dell’ultimo torneo (Montecarlo, n.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner soddisfatto: “Giocato bene nei momenti importanti”. E poi la stoccata agli organizzatori…

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Jannik Sinner affronterà uno tra Rafael Jodar e Vit Kopriva - facebook.com facebook

Agli ottavi Jannik vince contro Norrie in due set (6-2;7-5) e si qualifica ai quarti, in cui affronterà o Jodar o Kopriva #CorrieredelloSport #Sinner #Norrie #AtpMadrid x.com