gf vip prove ad alta tensione tra lacrime e discussioni

Nella Casa del Grande Fratello Vip, le prove per la puntata di venerdì hanno portato a momenti di forte tensione tra i concorrenti. Durante le sessioni di allenamento, che prevedevano una danza del ventre, si sono verificati discussioni accese e alcune lacrime. L’atmosfera si è fatta più pesante del previsto, con i partecipanti coinvolti in confronti diretti mentre cercavano di prepararsi per l’appuntamento televisivo.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, l’atmosfera si scalda in vista della puntata di venerdì. Il gruppo guidato da Alessandra Mussolini è chiamato a preparare una danza del ventre, ma le prove si trasformano rapidamente in un momento di forte tensione. Fin dai primi passi emergono difficoltà e incomprensioni legate alla coreografia, pensata e proposta da Francesca Manzini. Coreografia difficile e prime divergenze. Durante le prove in salone, Francesca, insieme a Lucia Ilardo e Paola Caruso, tenta di mettere insieme i passi base della coreografia. Il problema nasce subito: la sequenza ideata da Manzini si rivela troppo complessa per alcune componenti del gruppo, che faticano a seguirla nonostante i ripetuti tentativi.🔗 Leggi su Tivvusia.com

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