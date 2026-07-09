itis galileo galilei di arezzo tre diplomati hanno ottenuto la valutazione massima con lode dodici 100 100

Tre studenti hanno ottenuto la valutazione massima con lode, mentre altri dodici hanno conseguito 100100 agli Esami di Stato presso l’ITIS Galileo Galilei di Arezzo. I risultati sono stati comunicati oggi, segnando la fine dell’anno scolastico per le classi quinte. Gli esami sono stati superati con successo da tutti i candidati, che hanno conseguito i voti finali. La cerimonia di consegna delle valutazioni si svolgerà nei prossimi giorni.

Arezzo, 9 luglio 2026 – Si sono conclusi gli Esami di Stato all’ITIS Galileo Galilei di Arezzo, segnando un passaggio importante per tutte le studentesse e gli studenti delle classi quinte che hanno terminato il proprio percorso scolastico. L’Istituto, nella figura del suo Dirigente Scolastico, Prof. Luca Decembri, ci tiene ad esprime le proprie congratulazioni a tutti i diplomati e alle loro famiglie. I risultati ottenuti rappresentano un riconoscimento al percorso di ciascuno studente e testimoniano il valore della comunità scolastica, del corpo docente e dell’intero lavoro educativo portato avanti dall’Istituto. Tra quelli più significativi, l’Istituto registra tre diplomati che hanno ottenuto la valutazione massima con lode, e dodici 100100. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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2025. Incontri SCUOLE 21/22 Novembre 2025. ITIS Galileo Galilei Arezzo

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