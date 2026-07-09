Itis Galileo Galilei di Arezzo tre diplomati hanno ottenuto la valutazione massima con lode dodici 100 100

Da lanazione.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre studenti hanno ottenuto la valutazione massima con lode, mentre altri dodici hanno conseguito 100100 agli Esami di Stato presso l’ITIS Galileo Galilei di Arezzo. I risultati sono stati comunicati oggi, segnando la fine dell’anno scolastico per le classi quinte. Gli esami sono stati superati con successo da tutti i candidati, che hanno conseguito i voti finali. La cerimonia di consegna delle valutazioni si svolgerà nei prossimi giorni.

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Arezzo, 9 luglio 2026 – Si sono conclusi gli Esami di Stato all’ITIS Galileo Galilei di Arezzo, segnando un passaggio importante per tutte le studentesse e gli studenti delle classi quinte che hanno terminato il proprio percorso scolastico. L’Istituto, nella figura del suo Dirigente Scolastico, Prof. Luca Decembri, ci tiene ad esprime le proprie congratulazioni a tutti i diplomati e alle loro famiglie. I risultati ottenuti rappresentano un riconoscimento al percorso di ciascuno studente e testimoniano il valore della comunità scolastica, del corpo docente e dell’intero lavoro educativo portato avanti dall’Istituto. Tra quelli più significativi, l’Istituto registra tre diplomati che hanno ottenuto la valutazione massima con lode, e dodici 100100. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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