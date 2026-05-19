Arezzo, 19 maggio 2026 – Lunedì 25 maggio Cinema Eden di Arezzo, si terranno la proiezione e la presentazione del film , in collaborazione con I. C. “Andrea Sansovino” di Monte San Savino, I. I. S. “Città di Sansepolcro” di Sansepolcro,I. C. "Bernardo Dovizi" di Bibbiena, I. C. “Masaccio” di San Giovanni Valdarno, I. C. "XIII Aprile" di Soci, I. T. P. “Margaritone Vasari” Arezzo, I. S. I. S. “Fermi di Bibbiena, nell’ambito del progetto nazionale “CinemaScuola LAB”. Sceneggiatura e regia Maurizio Giustini, produzione esecutiva FEZ FILM di Fernando Maraghini e Erica Pacileo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ritratto Perfetto, una produzione cinematografica dell’ITIS “Galileo Galilei” di Arezzo

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