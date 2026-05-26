Italrugby estate di prove e nuove opportunità | da Treviso a Parma i possibili volti nuovi per Quesada
Durante i test match di luglio in Giappone, Nuova Zelanda e Australia, il commissario tecnico dell'Italrugby testerà nuovi giocatori e valuterà possibili inserimenti nella rosa. Le partite serviranno anche a verificare le capacità delle nuove leve e a preparare la squadra per il prossimo Nations Championship. Le sfide si svolgeranno tra Treviso e Parma, offrendo opportunità di confronto e crescita per i giocatori emergenti.
Il c.t. Quesada sfrutterà i test match di luglio in Giappone, Nuova Zelanda e Australia per testare nuove leve e allargare la rosa in vista della Nations Championship. Da Treviso a Parma, ecco i giovani nel mirino. L’imminente campagna estiva della Nazionale italiana di rugby andrà ben oltre il semplice verdetto del campo. Per il commissario tecnico Gonzalo Quesada, le sfide di luglio in trasferta contro Giappone, Nuova Zelanda e Australia rappresenteranno l’occasione perfetta per sperimentare. L’obiettivo è chiaro: ampliare il bacino dei convocabili, gettare le fondamenta per il domani e individuare i talenti emergenti in grado di fare la differenza nel prossimo ciclo azzurro, specialmente in ottica Nations Championship. 🔗 Leggi su Sportface.it
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