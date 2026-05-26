Italrugby estate di prove e nuove opportunità | da Treviso a Parma i possibili volti nuovi per Quesada

Notizia in breve

Durante i test match di luglio in Giappone, Nuova Zelanda e Australia, il commissario tecnico dell'Italrugby testerà nuovi giocatori e valuterà possibili inserimenti nella rosa. Le partite serviranno anche a verificare le capacità delle nuove leve e a preparare la squadra per il prossimo Nations Championship. Le sfide si svolgeranno tra Treviso e Parma, offrendo opportunità di confronto e crescita per i giocatori emergenti.