Italia per tornare sul trono ti mancano tre cose | uno come Lippi poi

Sono passati vent’anni dalla vittoria della nazionale di calcio ai mondiali, evento che ancora viene ricordato come uno dei momenti più alti dello sport italiano. In quel periodo, la squadra era guidata da un allenatore che rappresentava un punto di riferimento. Per tornare ai vertici, si evidenzia la necessità di figure simili a quella, mentre il percorso resta aperto e senza garanzie di successo. La memoria di quell’impresa resta viva tra i tifosi, ma non si traduce in risultati attuali.

Quanto aveva ragione il vecchio Dante: "Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice ne la miseria". Vent’anni fa, oggi, diventavamo campioni del mondo. Cosa ci manca per tornare come allora? Tre cose più di tutte: un bravo c.t., un’anima e i campioni. Dopo il rigore decisivo di Grosso, Marcello Lippi fece una cosa strana: scattò dalla panchina, si fermò, si tolse gli occhiali, li lasciò in panchina e corse a festeggiare. Si era ricordato che nel 1996, dopo il rigore di Jugovic che aveva regalato la Champions alla Juve, gli erano caduti e li aveva calpestati. Anche nel momento di massima esaltazione, il c.t. ha mantenuto una lucidità spaventosa, come l’ha mantenuta alla vigilia, quando infuriava Calciopoli e aveva un figlio indagato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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