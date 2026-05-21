La rivelazione di Baggio | Lippi mi chiese di fare la spia Risposi a modo mio Poi davanti a tutti disse | ‘Fenomeno dillo ai compagni che cosa non ti sta bene?'

Durante un’intervista, l’ex calciatore ha raccontato di un episodio con l’allora allenatore, in cui gli fu chiesto di diventare informatore. La sua risposta fu personale, ma in pubblico l’allenatore commentò la situazione invitandolo a condividere con i compagni eventuali problemi. Roberto Baggio è riconosciuto come uno dei pochi giocatori che, grazie al talento, ha saputo conquistare tifosi di diverse squadre italiane, tra Inter, Juventus e Milan.

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