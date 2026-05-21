La rivelazione di Baggio | Lippi mi chiese di fare la spia Risposi a modo mio Poi davanti a tutti disse | ‘Fenomeno dillo ai compagni che cosa non ti sta bene?'
Durante un’intervista, l’ex calciatore ha raccontato di un episodio con l’allora allenatore, in cui gli fu chiesto di diventare informatore. La sua risposta fu personale, ma in pubblico l’allenatore commentò la situazione invitandolo a condividere con i compagni eventuali problemi. Roberto Baggio è riconosciuto come uno dei pochi giocatori che, grazie al talento, ha saputo conquistare tifosi di diverse squadre italiane, tra Inter, Juventus e Milan.
Inter, Juventus, Milan. Roberto Baggio è uno dei pochi calciatori – forse l’unico – che mette d’accordo tutte le tifoserie d’Italia per la qualità del suo gioco espresso in campo. Ma i rapporti con gli allenatori non sono mai stati idilliaci, soprattutto in casi specifici, come quello con Marcello Lippi, incrociato prima alla Juventus e poi all’Inter. Baggio racconta tutto nella sua nuova autobiografia “Luce nell’oscurità”, rivelando che il tecnico viareggino – prima ancora del suo arrivo ufficiale sulla panchina nerazzurra – gli avrebbe chiesto in un incontro privato di fare la spia: “Volle incontrarmi a marzo, e mi chiese di fargli i nomi di chi, nello spogliatoio, avrebbe potuto remare contro di lui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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