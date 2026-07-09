Sky Sport trasmette di nuovo la partita Italia-Francia del 2006, disputata il 9 luglio, in occasione del ventesimo anniversario del quarto titolo mondiale della nazionale italiana. La programmazione include la partita integrale e diversi speciali dedicati all’evento. La replica di questa gara si può vedere sulla piattaforma, con approfondimenti e commenti relativi a quella giornata.

Sky Sport ripropone la programmazione del 9 luglio 2006 con Italia-Francia integrale e gli speciali dedicati ai 20 anni del Mondiale.Una lunga marcia in diretta per la conquista della quarta stella, per una giornata unica nella storia di Sky Dopo che la RAI aveva trasmesso tutte le partite dell'edizione dei Mondiali di Calcio del 2002 che si era disputata in Corea e Giappone e che aveva visto eliminati gli azzurri, agli ottavi di finale, contro. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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© Digital-news.it - Italia-Francia 2006 torna su Sky: rivivi 20 anni dopo il giorno del quarto Mondiale azzurro

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I RIGORI TRA ITALIA E FRANCIA AI MONDIALI DEL 2006

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Non sto seguendo questi mondiali. Mi ha fatto però piacere la richiesta di #MyWife di rivedere la finale Italia-Francia dei mondiali del 2006. E io l’accontento, entusiasta. - X x.com

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