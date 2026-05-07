MXGP | il motocross mondiale torna a Montevarchi dopo 20 anni

Dopo vent’anni, il campionato mondiale di motocross torna a disputarsi nel circuito di Miravalle, vicino a Montevarchi. La ripresa dell’evento ha richiesto di superare vari ostacoli organizzativi, con il coordinamento di un gruppo di professionisti dedicati. Il progetto di riapertura del circuito è stato guidato da un team incaricato di gestire tutte le fasi, dalla pianificazione alle autorizzazioni, per garantire il ritorno della competizione.

? Cosa scoprirai Come sono stati superati i blocchi organizzativi per il ritorno?. Chi ha guidato il progetto per riaprire il circuito di Miravalle?. Quali impatti avrà l'evento sull'economia e sul turismo della Valdelsa?. Perché il centenario del club rende questo GP così speciale?.? In Breve Evento previsto per il 20 e 21 giugno 2026 al circuito di Miravalle.. Simone Vanzi coordina il Moto Club Gastone Brilli Peri per l'organizzazione.. L'evento include le classi MXGP, MX2 e il campionato europeo EMX250.. Il ritorno celebra il centenario del club e l'eredità del pilota Brilli-Peri.. Il 20 e il 21 giugno 2026, il circuito internazionale di Miravalle a Montevarchi ospiterà il Gran Premio d’Italia MXGP, segnando il ritorno del motocross mondiale in Valdelsa dopo vent’anni di assenza dal calendario iridato.🔗 Leggi su Ameve.eu

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