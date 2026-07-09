Italia 2006-2026 | chi sarebbero oggi i convocati seguendo i club dei campioni del mondo? Dal Mondiale 2006 alla Nazionale italiana del 2026

Dal Mondiale del 2006 alla convocazione per il 2026, si è immaginato come sarebbero oggi i giocatori italiani selezionati seguendo i club dei campioni del mondo. In questo esercizio si sono confrontate le rose delle squadre di allora con le formazioni attuali, evidenziando come siano cambiate le presenze e le preferenze nei club di riferimento. Nessuna analisi politica o motivazione è stata inserita, solo fatti sui giocatori e le loro squadre.

Un gioco per capire com’è cambiato (in peggio) il calcio italiano. L’Italia campione del mondo nel 2006 non era soltanto una squadra piena di talento: era anche lo specchio della Serie A di quegli anni. La rosa di Marcello Lippi era costruita attorno ai grandi club italiani, con una distribuzione molto chiara: cinque giocatori della Juventus, cinque del Milan, quattro del Palermo, tre della Roma, due della Lazio e uno a testa da Livorno, Inter, Fiorentina e Udinese. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Ma cosa succederebbe oggi, nel 2026, se si provasse a ricreare una lista di convocati... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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